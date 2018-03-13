В Сети появился фантастической красоты анимационный ролик знакомит зрителей с красотами штата Орегон – в слегка «преувеличенной» манере. Посмотрите сами!

Создатели ролика, студии Psyop и SunCreatures, вдохновлялись работами Хаяо Миадзаки — и, надо сказать, у них получилось передать волшебную атмосферу настолько хорошо, что пользователи в комментарии уже просят снять полнометражный мультфильм!

Было бы любопытно увидеть такую рекламу про туризм в России, как считаете?