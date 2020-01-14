Sony выпустила второй трейлер супергеройского боевика «Бладшот» с Вином Дизелем в главных ролях. Ролик раскрывает общую канву сюжета и фокусируется на других экспериментальных суперсолдатах.

Оригинал

Дубляж

Бладшот (он же Реймонд Гаррисон) — персонаж серии комиксов издательства Valiant Comics с типичной историей происхождения. Его семью убивают, а его самого, тяжело раненного, спасают при помощи программы суперсолдат. Ему вживляют пачку нанороботов, которые обеспечивают Гаррисона суперсилой и регенерацией. И при помощи этих же нанороботов компания использует его как супероружие, чего сам Гаррисон не помнит. Но вскоре к нему возвращается память — вместе с осознанностью.

Студия немного подвинула фильм в нашем прокате — теперь он выходит 27 февраля. Тогда и узнаем, получилось ли у Sony запустить ещё одну киновселенную.