«Ты — моё супероружие»: второй трейлер супергеройского боевика «Бладшот»

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Sony выпустила второй трейлер супергеройского боевика «Бладшот» с Вином Дизелем в главных ролях. Ролик раскрывает общую канву сюжета и фокусируется на других экспериментальных суперсолдатах.

Оригинал

Дубляж

Бладшот (он же Реймонд Гаррисон) — персонаж серии комиксов издательства Valiant Comics с типичной историей происхождения. Его семью убивают, а его самого, тяжело раненного, спасают при помощи программы суперсолдат. Ему вживляют пачку нанороботов, которые обеспечивают Гаррисона суперсилой и регенерацией. И при помощи этих же нанороботов компания использует его как супероружие, чего сам Гаррисон не помнит. Но вскоре к нему возвращается память — вместе с осознанностью.

Студия немного подвинула фильм в нашем прокате — теперь он выходит 27 февраля. Тогда и узнаем, получилось ли у Sony запустить ещё одну киновселенную.

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Много сильных героинь и Evil Яussians: история Чёрной Вдовы, Чудо-женщина на Холодной войне, добрая Харли Квинн и злой Rasputin, а ещё вампир, Вин Дизель, Анджелина Джоли и ёжик Соник.

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