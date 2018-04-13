Disney-Pixar опубликовали новый трейлер «Суперсемейки 2» — супергеройского анимационного фильма про семью, которая совмещает обычную жизнь и спасение мира. Смотрите скорее!

Дубляж:

В новом ролике нам показывают больше кадров как из повседневной рутины героев, так и из супергеройской работы. Эластику отправляют на секретное задание, цель которого — вернуть былой престиж супергероям в обществе по всему миру. А вот отец, мистер Исключительный, ведёт домашние дела и воспитывает детей. Особенно трудно ему даётся следить за Джек-Джеком, который постоянно использует сверхспособности.

В России мультфильм выходит 14 июня.

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