По традиции мы выделяем мультфильмам отдельный топ. Таким образом им не приходится конкурировать с большим кино, и нам удаётся подробнее рассказать о них. В этот раз в наш топ попало даже аниме, которое редко встретишь в российском прокате.

Тачки 3

Многие сиквелы шедевров от Pixar были необязательными, а «Тачки 2» оказались едва ли не худшей работой студии. Уж очень неумело в мир говорящих автомобилей вписался лихой шпионский триллер, да ещё и с дурачком-Мэтром в главной роли. Третья часть вызывала опасения, но Pixar создали именно то, что мы ждём от «Тачек» — полную драйва и скорости спортивную драму, сдобренную отличным юмором и ноткой светлой ностальгической грусти. Это фильм о том, что даже с уходом на покой жизнь для ветеранов не кончается. А ещё третья часть подарила нам прекрасный женский образ — острую на язык машинку Круз Рамирес.

Наш обзор «Тачки 3». Правильное продолжение Мультфильм не привносит в серию новизны, но реабилитирует её после сомнительной второй части.

Лего Фильм: Бэтмен

Суровый и смешной Бэтмен из «Лего. Фильма» получил собственный мультфильм, и эта анимационная комедия как минимум не хуже официальных частей киновселенной DC. «Лего Бэтмен» остроумно пародирует не только комиксы и фильмы о Бэтмене, но и весь супергеройский жанр. В мультфильме можно встретить десятки отсылок к прежним воплощениям героя, а заодно к «Властелину Колец», «Гарри Поттеру» и другим киносериям.

До блестящего «Лего Фильма» спин-офф не дотягивает. Но это хороший мультфильм, который по-своему понравился как детям, так и прошаренным знатокам кино и комиксов, способным найти все пасхалки.

Твоё имя

Одно из самых успешных аниме в истории. Макото Синкай снял притчу о девушке и юноше, которые время от времени меняются телами. Как всегда у Синкая, мультфильм выглядит чудесно: он полон пейзажей с облаками, полями, небоскрёбами и синим-синим небом, с которого падают метеоры. Каждый кадр «Твоего имени» хочется ставить на рабочий стол. Но этим достоинства не ограничиваются. Это и трогательная романтическая комедия, и драма с неожиданным сюжетом, и магический реализм, где важную роль играют японские традиции.

Нам невероятно повезло: вопреки всем тенденциям, «Твоё имя» вышло в российский прокат и стало самым кассовым аниме в нашей стране. Надеемся, вы успели его посмотреть, пока Голливуд не сделал ремейк. Если нет, то поспешите, а то Джей Джей Абрамс уже продюсирует и нашёл сценариста

И да, мы помним, что отмечали его год назад «вне конкурса». Но раз оно вышло в российский прокат, то стало для нас и событием 2017 года, о котором не грех вспомнить снова.

Наш обзор «Твоё имя»: шедевр Макото Синкая Ещё одна волшебная притча — возможно, лучшая в карьере режиссёра. И самое кассовое аниме в Японии.

Тайна Коко

«Тайну Коко» с самого начала сравнивали с вышедшей пару лет назад «Книгой жизни», которая также посвящена Мексиканскому дню мёртвых. Что поделать — праздник яркий, а снято о нём пока не так уж много. Но если мультфильм Хорхе Гутьерреса углублялся в самобытную мексиканскую мифологию, то Pixar сделали то, что умеют лучше всего — прошлись по эмоциям. «Тайна Коко» — уникальный мультфильм, который помогает детям понять такую непростую, но неотъемлемую часть жизни, как смерть.

А ещё, несмотря на мрачную тему, это прекрасная фантастическая комедия с неожиданными сюжетными поворотами и пронзительным финалом. Близких терял каждый, и «Тайна Коко» показывает, как можно смириться с этим — знать, что пока мы помним о них, они рядом с нами.

Наш обзор «Тайна Коко»: Pixar о смерти и культуре Мексики Мексиканская сказка радует не только душевностью и красотой, но и неожиданным сюжетом, который совсем не такой, каким кажется поначалу.

Красная черепаха

Лучшие годы студии Ghibli далеко в прошлом, но порой она ещё может удивить. На сей раз коллеги Миядзаки спродюсировали необычный мультфильм «Красная черепаха» голландца Михаэля Дюдока де Вита. Он снял притчу о Робинзоне, попавшем на необитаемый остров, и о волшебной черепахе, которая меняет его жизнь. Де Вит обходится без слов, историю он показывает, а не рассказывает, чтобы она была понятна без перевода. А картинка, выполненная в манере старой рисованной анимации, смотрится не только красиво, но и по нынешним временам необычно.

Да, «Красная черепаха» — это анимационный артхаус, мультфильм «не для всех». Но если вас не пугают медленный темп и отсутствие диалогов, насладитесь этим маленьким шедевром. Это артефакт уходящей эпохи, каких осталось мало.