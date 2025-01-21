«У нас уже есть сценарий финала» — создатель «Укрытия» о работе над шоу

«Укрытие» (Silo)





Всего ожидается четыре сезона, которые получили зеленый свет от Apple еще в 2023 году. По словам Йоста, из-за гигантских объемов работы и занятости Ребекки Фергюсон команде пришлось подготавливать сценарии заранее.





На момент написания материала ведутся съемки третьего сезона, а у авторов также уже есть полностью готовый сценарий четвертого, поэтому задержек в производстве быть не должно.





«Укрытие» — э то экранизация научно-фантастических романов Хью Хауи про жизнь остатков человечества в огромном подземном бункере. Ребекка Фергюсон («Дюна», последние «Миссии невыполнимы») сыграла в нем главную роль.



Создатель сериалаГрэм Йост сразу после финала второго сезона заявил, что у него уже есть точные планы для завершения шоу.