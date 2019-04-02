Умер американский фантаст Аллан Коул

И снова печальные известия для мира фантастической литературы. 2 апреля стало известно, что в возрасте 76 лет от неоперабельного рака скончался писатель Аллан Коул.

О смерти писателя в Facebook сперва сообщил его сын Джейсон Коул, а потом подтвердила супруга Кэтрин.

Пишет Кэтрин, жена Аллана. Спасибо всем вам. Пожалуйста, знайте, что что ваша поддержка и юмор очень многое для него значили, и не только в недавнее время, но и всегда. К сожалению, Аллан не получил от 3 до 6 месяцев, на которые он так надеялся, — он сказал мне, что его предназначение сейчас в том, чтобы получить удовольствие от последних дней жизни. Он надеялся закончить книгу и сидеть на солнышке. Аллан умер дома, не на больничной койке. Ему не было больно, а последнюю ночь мы провели вместе. Последние слова, которые мы друг другу сказали, были «Я люблю тебя». Затем он лёг на кровать и его не стало. Прикладываю фотографию Аллана и моего брата Кита, сделанную во времена, когда они работали над книгой A Reckoning for Kings. Я потеряла своего лучшего друга и супруга. Я всегда буду по нему скучать.

Аллана Коула вы могли знать по циклу космической фантастики «Стэн», над которой он работал вместе со своим другом Кристофером Банчем. А ещё в России Коул известен как соавтор романа «Армагаддон» — этот пародийный фантастический боевик он написал вместе с Ником Перумовым в 2000 году.

Коул четырнадцать лет проработал репортёром, а затем вместе с Крисом Банчем решил посвятить себя литературе. «Стэн» стал их первой работой, а завершили они серию в 1979 году. Авторы писали в дуэте больше пятнадцати лет! А в личной карьере Коул также занимался сценариями для различных ТВ-шоу, например, The Incredible Hulk и Werewolf.