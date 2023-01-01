Умер дизайнер персонажей «Кода Гиас»

Дизайнер персонажей Такахиро Кимура, наиболее известный по «Коду Гиас», скончался 5 марта в возрасте 58 лет.

Причиной смерти послужила болезнь амилоидоз, с которой он боролся в течение многих лет.

Помимо «Кода Гиас» он также работал над другими аниме вроде «Короля храбрецов Гаогайгар», «Ослепительной грязной парочки» и «Мобильного воина Гандам: Вспышка Хэтэуэй».