Умер дизайнер персонажей «Кода Гиас»

Дизайнер персонажей Такахиро Кимура, наиболее известный по «Коду Гиас», скончался 5 марта в возрасте 58 лет.
Причиной смерти послужила болезнь амилоидоз, с которой он боролся в течение многих лет.
Помимо «Кода Гиас» он также работал над другими аниме вроде «Короля храбрецов Гаогайгар», «Ослепительной грязной парочки» и «Мобильного воина Гандам: Вспышка Хэтэуэй».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: «Своё кино»Мы снимем свою «Игру престолов», с преферансом и блудницами!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.