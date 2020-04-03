Печальная новость: от коронавируса умер Хуан Хименес, известный аргентинский художник и комиксист, один из создателей цикла «Метабароны». Ему было 76 лет.

Хименес родился в Аргентине, но успеха добился в первую очередь в Европе. Он прославился своими работами для журнала Heavy Metal и фантастическими комиксами, в том числе «Метабаронами», созданными вместе с Алехандро Ходоровски, а также «Лео Роа» и «Четвёртая сила» — для последней серии он сам писал сценарии. Его работы отличались потрясающей детализацией, и даже его комиксы можно было растащить на полноценные обложки для книг. Мы публикуем несколько его работ.