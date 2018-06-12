Автор цикла о чародее поневоле, писатель-фантаст Кристофер Сташефф, умер в возрасте 74 лет от последствий болезни Паркинсона. Об этом сообщил в Facebook его сын Эдвард.

Мой отец Кристофер Сташефф умер 10 июня 2018 года в 18:45 в окружении жены и двух детей. Остальные двое детей смогли попрощаться с ним по телефону. У него остались сотни студентов и бессчётное количество поклонников. Память о нём будет жить в каждом, чьих жизней он коснулся.

Кристофер Сташефф родился в 1944 году в городке Маунт Вернон (штат Нью-Йорк). Его наиболее известное произведение — «Чародей Грамарийский», цикл юмористического «научного фэнтези», начатый романом «Чародей поневоле» в 1969 году. Всего в цикл вошло 12 романов, последний из которых появился в 2004 году.