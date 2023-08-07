Умер Уильям Фридкин — режиссёр оригинального «Изгоняющего дьявола»

Печальные новости.
В возрасте 87 лет умер американский режиссёр Уильям Фридкин, который большего всего известен по первому фильму «Изгоняющий дьявола», классике киноужасов.
Его жена, бывший продюсер и глава киностудии Шерри Лэнсинг, рассказала, что Фридкин умер в Лос-Анджелесе.
Кроме того, Фридкин снял детективный триллер «Французский связной», который принёс постановщику «Оскар» за лучшую режиссуру.
Он также снял психологический триллер «Колдун» и эпизоды «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны».
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