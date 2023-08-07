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    Умер Уильям Фридкин — режиссёр оригинального «Изгоняющего дьявола»

    7 августа 2023
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    07.08.2023
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    Умер Уильям Фридкин — режиссёр оригинального «Изгоняющего дьявола»

    Печальные новости.

    В возрасте 87 лет умер американский режиссёр Уильям Фридкин, который большего всего известен по первому фильму «Изгоняющий дьявола», классике киноужасов.

    Его жена, бывший продюсер и глава киностудии Шерри Лэнсинг, рассказала, что Фридкин умер в Лос-Анджелесе.

    Кроме того, Фридкин снял детективный триллер «Французский связной», который принёс постановщику «Оскар» за лучшую режиссуру.

    Он также снял психологический триллер «Колдун» и эпизоды «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны».

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