Умер Уильям Фридкин — режиссёр оригинального «Изгоняющего дьявола»

Печальные новости.

В возрасте 87 лет умер американский режиссёр Уильям Фридкин, который большего всего известен по первому фильму «Изгоняющий дьявола», классике киноужасов.

Его жена, бывший продюсер и глава киностудии Шерри Лэнсинг, рассказала, что Фридкин умер в Лос-Анджелесе.

Кроме того, Фридкин снял детективный триллер «Французский связной», который принёс постановщику «Оскар» за лучшую режиссуру.

Он также снял психологический триллер «Колдун» и эпизоды «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны».