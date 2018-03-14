Знаменитый учёный и астрофизик Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на родственников Хокинга.

Его дети — Люси, Роберт и Тим — опубликовали такое заявление:

Мы глубоко опечалены смертью нашего любимого отца, который сегодня ушёл от нас. Он был великим учёным и экстраординарным человеком. Его работа и наследие будут жить многие годы после его смерти. Его мужество и настойчивость вкупе с энтузиазмом и юмором вдохновляли людей по всему миру.

Стивен Хокинг — один из самых известных учёных во всём мире. Он изучал формирование Вселенной после Большого взрыва и строение чёрных дыр. В его честь было названо гипотетическое явление излучение Хокинга — процесс, в котором чёрная дыра испускает элементарные частицы (преимущественно, фотоны), что приводит к её испарению.

Хокинг внёс огромный вклад в популяризацию науки. Его научно-популярные книги «Краткая история времени», «Мир в ореховой скорлупе» и «Чёрные дыры и молодые вселенные» стали бестселлерами и были переведены на множество языков, включая и русский. При участии учёного вышло несколько научно-популярных фильмов и сериалов: шестисерийный «Вселенная Стивена Хокинга» (1997), трёхсерийный «Во Вселенную со Стивеном Хокингом» (2010), телефильм «Великий замысел по Стивену Хокингу» (2012) и сериал «Наука будущего Стивена Хокинга» (2014). Кроме того, Стивен снимался в роли самого себя и в художественных сериалах — от «Звёздного пути: Следующее поколение» до «Теории большого взрыва».

В 1960-х годах у Хокинга стала проявляться болезнь моторных нейронов или боковой амиотрофический склероз, что в итоге привело к полному параличу. Ещё в 1963 году врачи утверждали, что учёному остались лишь два года. В 1985 году астрофик перенёс тяжёлую форму воспаления лёгких, из-за чего утратил способность говорить. Ему подарили синтезатор речи, с которым учёный стал появляться на публике.