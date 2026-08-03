Юра Борисов и пришельцы в трейлере боевика «Девятая планета»

Компания «Централ Партнершип» представила второй трейлер фантастического блокбастера «Девятая планета». Главные роли в нем сыграли Юра Борисов и Ирина Старшенбаум.
Синопсис
После несчастного случая автомеханик Дима Хруст начинает вспоминать, будто служил не просто в армии, а на другой планете. Встретив в реальности девушку Полину из своих воспоминаний, Дима решает отправиться на Девятую планету.
Премьера намечена на 24 сентября, а режиссером фильма выступил Николай Рыбников («Трудные подростки»).
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Мир Фантастики
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