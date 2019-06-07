Словацкий портал Xboxer опубликовал на сайте ролик без звука и несколько изображений ещё не анонсированного проекта от студии Ninja Theory (Hellblade: Senua’s Sacrifice и DmC: Devil May Cry). Речь идёт о командном экшене 4х4 Bleeding Edge.

В ролике показали несколько классов персонажей, у каждого — свой тип оружия, включая катаны и электрогитары.

По данным издания, альфа-тестирование должно начаться 27 июня.

Утечку подтвердили некоторые инсайдеры. Аналитик Дэниел Ахмад подчеркнул, что студия начала делать игру ещё до того, как её купила Microsoft.

Вероятно, подробности об игре расскажут на конференции Microsoft — она начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.