Утечка: трейлер и скриншоты командного экшена Bleeding Edge от создателей DmC и Hellblade Кот-редактор 07.06.2019 Новости, Яндекс 78 0 минут на чтение Словацкий портал Xboxer опубликовал на сайте ролик без звука и несколько изображений ещё не анонсированного проекта от студии Ninja Theory (Hellblade: Senua’s Sacrifice и DmC: Devil May Cry). Речь идёт о командном экшене 4х4 Bleeding Edge. В ролике показали несколько классов персонажей, у каждого — свой тип оружия, включая катаны и электрогитары. По данным издания, альфа-тестирование должно начаться 27 июня. Утечку подтвердили некоторые инсайдеры. Аналитик Дэниел Ахмад подчеркнул, что студия начала делать игру ещё до того, как её купила Microsoft. Вероятно, подробности об игре расскажут на конференции Microsoft — она начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: