Фанаты Dungeons & Dragons обнаружили на Amazon крайне интересную книгу под названием Guildmaster’s Guide to Ravnica. И именно слово «Равника» прямо указывает на то, что нас ждёт этакий кроссовер настольной ролевой игры с карточной Magic: The Gathering. При этом, судя по описанию, это будет новый campaign setting — игровой мир.

Создатели Dungeons & Dragons тизерили новый сеттинг для кампании уже некоторое время, хотя фанаты ожидали скорее что-то вроде Эберрона, Dark Sun или Spelljammer. Многие наверняка знакомы с Равникой — ранее WotC выпускали файлы конверсии отдельных игровых миров.

Также на просторах того же Amazon были найдены страницы нового набора карт и специального набора игральных костей.

Ждём официального анонса по Dungeons & Dragons уже в ближайшее время.