Уже завтра, 21 апреля, откроет свои двери фестиваль комиксов, игр, кино и косплея BUBBLE FEST от российского издательства BUBBLE.

Организаторы обещают разнообразную программу. Что ожидает гостей?

  • Эксклюзивы от самих BUBBLE и других издательств комиксов;
  • Встреча и автограф-сессия с Крисом Клэрмонтом — одним из самых известных сценаристов Marvel, который придумал многих популярных персонажей-мутантов, включая некоторых участников команды «Люди Икс».
  • Нейросеть iPhobs на основе рисунков художницы издательства Анастасии «Фобс» Ким может сделать вас героем комикса.
  • Открытая игровая зона, участие киберспортсменок Vaevictis eSports и стримера AlohaDance.
  • Лекция Андрея Астахова — концепт-художника и арт-директора, он работал над мобильным шутером Guns of Boom.
  • Ряд видеоблогеров: Fedor Comix, Анкорд, Денис Оптимисстер, Вика Кисимяка, J-GEEK и Юлия Боярова.
  • Большая детская зона с интерактивной стеной, аниматорами и аквагримом.
  • Игротека настольных игр от Hobby Games.
  • Закрытие конвента от группы «ХЛЕБ»!

Вести мероприятие будет Пётр Гланц.

Фестиваль пройдёт 21 апреля в Music Media Dome с 12:00 по 21:30 (Шоссе Энтузиастов д. 5 стр. 2, Москва). Входной билет — 300 рублей, приобрести можно здесь.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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