Уже завтра, 21 апреля, откроет свои двери фестиваль комиксов, игр, кино и косплея BUBBLE FEST от российского издательства BUBBLE.
Организаторы обещают разнообразную программу. Что ожидает гостей?
- Эксклюзивы от самих BUBBLE и других издательств комиксов;
- Встреча и автограф-сессия с Крисом Клэрмонтом — одним из самых известных сценаристов Marvel, который придумал многих популярных персонажей-мутантов, включая некоторых участников команды «Люди Икс».
- Нейросеть iPhobs на основе рисунков художницы издательства Анастасии «Фобс» Ким может сделать вас героем комикса.
- Открытая игровая зона, участие киберспортсменок Vaevictis eSports и стримера AlohaDance.
- Лекция Андрея Астахова — концепт-художника и арт-директора, он работал над мобильным шутером Guns of Boom.
- Ряд видеоблогеров: Fedor Comix, Анкорд, Денис Оптимисстер, Вика Кисимяка, J-GEEK и Юлия Боярова.
- Большая детская зона с интерактивной стеной, аниматорами и аквагримом.
- Игротека настольных игр от Hobby Games.
- Закрытие конвента от группы «ХЛЕБ»!
Вести мероприятие будет Пётр Гланц.
Фестиваль пройдёт 21 апреля в Music Media Dome с 12:00 по 21:30 (Шоссе Энтузиастов д. 5 стр. 2, Москва). Входной билет — 300 рублей, приобрести можно здесь.
Комментарии (Правила дискуссии)