В 2018 году компании Steve Jackson Games и Games Workshop объявили, что запускают совместный проект-кроссовер «Манчкин: Warhammer 40,000», который должен увидеть свет в 2019 году. Похоже, издатели запланировали расширять линейку, и потому в середине марта анонсировали «Манчкин: Warhammer Age of Sigmar».

Игру проиллюстрирует бессменный художник серии Джон Ковалик, а разработает редактор Эндрю Хакард. Оба будут плотно сотрудничать с Games Workshop.

Новая игра должна поступить в продажу в 2020 году в формате делюкс-издания за 30 долларов, позднее выйдут два дополнения по 112 карт за 20 долларов каждое. Таким образом, в конце следующего года можно будет собрать супер-комплект, куда войдут карты как из Warhammer 40,000 (тоже с дополнениями), так и из Age of Sigmar — да, две серии можно будет перемешать, чтобы устроить эпическую битву. Больше «Манчкина» богу «Манчкина»!