Композитор, музыкант, коллега Хидео Кодзимы (гения) и автор саундтрека к серии игр Silent Hill Акира Ямаока вновь приезжает в Россию, где даст три концерта вместе с симфоническим оркестром. Когда-то Ямаока показал, что музыка в видеоиграх может быть настоящим произведением искусства. Трудно сказать, получился ли бы Silent Hill таким же устрашающим и завораживающим без саундтрека от Ямаоки.

Впрочем, композитор известен не только саундтреками. Его жанровый диапазон очень велик: он исполняет музыку от эмбиента и пост-рока до трипхопа и тяжелого рока. Аккомпанировать Ямаоке на концертах — впервые в России — будет симфонический оркестр. Купить билеты можно здесь.

А у нас на сайте можно почитать интервью с композитором, которое мы брали в 2015 году. Лучше всего это делать под его музыку:

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/1696355">Silent Hill: Shattered Memories</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/204625">Akira Yamaoka</a> на Яндекс.Музыке