Композитор, музыкант, коллега Хидео Кодзимы (гения) и автор саундтрека к серии игр Silent Hill Акира Ямаока вновь приезжает в Россию, где даст три концерта вместе с симфоническим оркестром. Когда-то Ямаока показал, что музыка в видеоиграх может быть настоящим произведением искусства. Трудно сказать, получился ли бы Silent Hill таким же устрашающим и завораживающим без саундтрека от Ямаоки.

Впрочем, композитор известен не только саундтреками. Его жанровый диапазон очень велик: он исполняет музыку от  эмбиента и пост-рока до трипхопа и тяжелого рока. Аккомпанировать Ямаоке на концертах — впервые в России — будет симфонический оркестр. Купить билеты можно здесь.

А у нас на сайте можно почитать интервью с композитором, которое мы брали в 2015 году. Лучше всего это делать под его музыку:

 

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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