В Assassin's Creed Shadows «восстановят баланс» между исторической линией и современностью

Смешение фокуса отвлекло внимание от того, что всегда было в центре франшизы — изучения нашей истории. Shadows станет «третьей волной», которая призвана вернуть историю в центр внимания. Сюжет в современности будет глубже исследовать темы памяти, идентичности и автономии. Того, как прошлое влияет на нас, и как контроль прошлого может повлиять на будущее. Эти темы позволят нам поразмышлять над современными проблемами, вроде свободы против контроля, силы знаний и напряжения между индивидуальностью и конформизмом — и все это через призму истории.