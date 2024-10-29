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Новости
В Assassin's Creed Shadows «восстановят баланс» между исторической линией и современностью
Андрей Квасков
2 ноября 17:26
161
1 минута на чтение
В Ubisoft заявили, что планируют восстановить баланс между сюжетными линиями Assassin's Creed в прошлом и современности. Shadows
Продюсер Марк-Алексис Коте
Мы оказались на творческом перепутье после финала Assassin's Creed 3. Завершение истории Дезмонда было трудным решением, после которого линия современности ушла на второй план.
Последующие приключения героев и конфликта ассасинов и тамплиеров свелись к предсказуемой погоне за контролем над артефактами.
Продюсер Марк-Алексис Коте
Смешение фокуса отвлекло внимание от того, что всегда было в центре франшизы — изучения нашей истории. Shadows станет «третьей волной», которая призвана вернуть историю в центр внимания. Сюжет в современности будет глубже исследовать темы памяти, идентичности и автономии. Того, как прошлое влияет на нас, и как контроль прошлого может повлиять на будущее. Эти темы позволят нам поразмышлять над современными проблемами, вроде свободы против контроля, силы знаний и напряжения между индивидуальностью и конформизмом — и все это через призму истории.
Assassin's Creed Shadows выйдет 14 февраля 2025 года.

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Андрей Квасков
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