Согласно данным твиттера PSN releases, в базе данных европейского магазина PlayStation появилось упоминание новой игры во вселенной «Звездных войн», получившей подзаголовок Project Maverick.

Что из себя представляет этот загадочный проект, на данный момент неизвестно. Более того, прежде не было даже слухов об игре с подобным названием. Тем не менее мы уже слышали, что у Electronic Arts находится в разработке неназванная игра по Star Wars.

Некоторые пользователи предположили, что производством занимается студия EA Motive. А Джейсон Шрайер намекнул в ответ, что фанаты мыслят в верном направлении.

Обычно база данных PSN обновляется незадолго до анонсов. Такая же ситуация была с ремейком Resident Evil 3 и демоверсией Final Fantasy VII.

Также в PS Store есть обложка Project Maverick, на которой изображены логотип игры и имперский разрушитель.

Прежде Джейсон Шрайер из Kotaku рассказал, что в 2019 году EA отменила спин-офф Star Wars: Battlefront с элементами открытого мира, который должен был выйти на консолях следующего поколения. Это произошло из-за внутренних разногласий и отставания от графика разработки.