Джейсон Шрайер из Kotaku рассказал, что в 2019 году EA отменила спин-офф Star Wars: Battlefront с элементами открытого мира, носивший кодовое название Viking («Викинг»). Разработчики планировали выпустить игру в 2020 году — на консолях следующего поколения.

Этой информацией поделились с журналистом шесть источников, знакомых с ситуацией внутри компании.

EA с помощью Star Wars: Viking хотела закрыть финансовую дыру в конце 2020-го. Сначала разработкой занималась EA Vancouver, а затем к ней присоединилась Criterion, которая в последние годы стала выходить за рамки гонок, — именно тогда начались проблемы.

Создатели Burnout Paradise собирались сделать акцент на истории и персонажах. Однако, как говорит один из источников, получилось «слишком много поваров» на кухне. Вскоре стало ясно, что такими темпами студии не успеют к сроку, поэтому руководство отменило игру. Увы, на замену ей у EA ничего нет.

Criterion теперь занимается серией Need for Speed, а EA Vancouver — поддержкой таких студий EA, как BioWare и Respawn. В общей сложности с 2017 года EA закрыла три проекта по «Звездным войнам».