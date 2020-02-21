Белтейн, или майская ночь Древний праздник называют кельтской Пасхой и аналогом Вальпургиевой ночи, но его истинное имя — Белтейн. И в наши дни он возрождается в фэнтези и в реальности.

Всё было не так! Фантастический ревизионизм От злой ведьмы Запада и Мелькора до Большого Серого Волка и Малефисенты: как злодеи оказались не такими уж и злодеями.

Одежда будущего Какой она будет? Умная, тёплая, сама очищается, меняет цвет и играет музыку?