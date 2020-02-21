Журналисты Kotaku в рамках рубрики Fine Art опубликовали гигантскую пачку концепт-артов Star Wars Jedi: Fallen Order, на которых можно увидеть ранний дизайн главных героев игры и локаций.
Над иллюстрациями работали такие художники, как Бруно Вернек, Лиам Макдональд, Тео Стилианидес, Джереми Минор, Кевин Дуонг, Джордан Ламарр-Ван, Джереми Турман, Эми Фрай, Габриэль Еганян, Ларс Мартинссон и Прог Ван.
Персонажи
Локации
Техника
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В то же время разработчики хотели успеть выпустить игру к праздникам.
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