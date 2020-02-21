Журналисты Kotaku в рамках рубрики Fine Art опубликовали гигантскую пачку концепт-артов Star Wars Jedi: Fallen Order, на которых можно увидеть ранний дизайн главных героев игры и локаций.

Над иллюстрациями работали такие художники, как Бруно Вернек, Лиам Макдональд, Тео Стилианидес, Джереми Минор, Кевин Дуонг, Джордан Ламарр-Ван, Джереми Турман, Эми Фрай, Габриэль Еганян, Ларс Мартинссон и Прог Ван.

Персонажи

Локации

Техника

Читайте также

Авторы Star Wars Jedi: Fallen Order думали перенести релиз игры, чтобы исправить баги

Авторы Star Wars Jedi: Fallen Order думали перенести релиз игры, чтобы исправить баги

 20.02.2020

В то же время разработчики хотели успеть выпустить игру к праздникам.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.