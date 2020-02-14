В Epic Games Store в честь Дня святого Валентина началась распродажа «Во имя любви к играм», в рамках которой скидки получили около 80 игр. Вот только цены на них упали несильно. Мы выбрали самые заманчивые предложения в магазине и собрали в одном материале.
- Satisfactory — 1169 рублей (было 1299 рублей);
- Outer Wilds — 439 рублей (было 549 рублей);
- Journey — 602 рубля (было 899 рублей);
- John Wick Hex — 359 рублей (было 449 рублей);
- Ashen — 674 рубля (было 899 рублей);
- Beyond: Two Souls — 703 рубля (было 782 рубля);
- Heavy Rain — 703 рубля (было 782 рубля);
- Into the Breach — 180 рублей (было 360 рублей);
- Hello Neighbor: Hide and Seek — 324 рубля (было 649 рублей);
- Hello Neighbour — 257 рублей (было 515 рублей);
- Celeste — 170 рублей (было 449 рублей);
- What Remains of Edith Finch — 224 рубля (было 449 рублей);
- Alan Wake — 108 рублей (было 360 рублей);
- INSIDE — 152 рубля (было 449 рублей);
- SOMA — 324 рубля (было 649 рублей).
Акция завершится 27 февраля в 19:00 по московскому времени.
Напомним, сейчас в Epic Games Store можно бесплатно забрать RPG в открытом мире Kingdom Come: Deliverance и пошаговую стратегию Aztez. А на следующей неделе игроки получат коллекционную карточную игру Faeria.
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