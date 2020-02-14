В Epic Games Store в честь Дня святого Валентина началась распродажа «Во имя любви к играм», в рамках которой скидки получили около 80 игр. Вот только цены на них упали несильно. Мы выбрали самые заманчивые предложения в магазине и собрали в одном материале.

Satisfactory — 1169 рублей (было 1299 рублей);

Outer Wilds — 439 рублей (было 549 рублей);

Journey — 602 рубля (было 899 рублей);

John Wick Hex — 359 рублей (было 449 рублей);

Ashen — 674 рубля (было 899 рублей);

Акция завершится 27 февраля в 19:00 по московскому времени.

Напомним, сейчас в Epic Games Store можно бесплатно забрать RPG в открытом мире Kingdom Come: Deliverance и пошаговую стратегию Aztez. А на следующей неделе игроки получат коллекционную карточную игру Faeria.