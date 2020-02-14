В Epic Games Store в честь Дня святого Валентина началась распродажа «Во имя любви к играм», в рамках которой скидки получили около 80 игр. Вот только цены на них упали несильно. Мы выбрали самые заманчивые предложения в магазине и собрали в одном материале.

  • Satisfactory — 1169 рублей (было 1299 рублей);
  • Outer Wilds — 439 рублей (было 549 рублей);
  • Journey  — 602 рубля (было 899 рублей);
  • John Wick Hex — 359 рублей (было 449 рублей);
  • Ashen — 674 рубля (было 899 рублей);
  • Celeste — 170 рублей (было 449 рублей);
  • What Remains of Edith Finch — 224 рубля (было 449 рублей);
  • Alan Wake — 108 рублей (было 360 рублей);
  • INSIDE — 152 рубля (было 449 рублей);
  • SOMA — 324 рубля (было 649 рублей).

Акция завершится 27 февраля в 19:00 по московскому времени.

Напомним, сейчас в Epic Games Store можно бесплатно забрать RPG в открытом мире Kingdom Come: Deliverance и пошаговую стратегию Aztez. А на следующей неделе игроки получат коллекционную карточную игру Faeria.

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