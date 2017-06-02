В Гарвардском университете осенью стартует курс «Реальная «Игра престолов»: От современных мифов до средневековых моделей», который будет посвящен сравнению вселенной Джорджа Мартина с реальным средневековьем. Профессор Рачи Киракошьян, одна из авторов курса, задумалась о его создании еще в Оксфорде — об этом она рассказала изданию Time. Тогда студенты буквально заставили её посмотреть сериал, и она поняла, что тот курс, который она читала, был особенно интересен фанатам «Игры престолов».

Когда я читала средневековые эпические поэмы вместе со своими студентами, они говорили: «О, да это же как в «Игре престолов»!»

Рачи Киракошьян

Новый курс посвятят не только параллелям между эпопеей Мартина и историческими событиями. Он также расскажет о том, как в «Игре престолов» раскрываются архетипы мстящей королевы, верной жены, короля и искателя приключений, и объяснит, что объединяет Серсею Ланнистер с Кримхильдой из «Песни о Нибелунгах».