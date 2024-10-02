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В конце первого «Джокера» главный герой должен был вырезать улыбку на своем лице
Дмитрий Кинский
8 октября 12:53
882
1 минута на чтение
По данным издания The Hollywood Reporter, в финале оригинального «Джокера» главный герой должен был вырезать ножом улыбку на своем лице.
Однако идею зарубил режиссер «Темного рыцаря» Кристофер Нолан. Тот посчитал, что с вырезанной улыбкой должен быть только его Джокер в исполнении ныне покойного Хита Леджера.
Но поскольку Кристофер Нолан больше не работает с Warner Bros., авторы решили вернуться к этой задумке.

Острожно, далее спойлеры!

В конце второй части Артура убивает заключенный в тюрьме, после чего вырезает ножом улыбку на своем лице.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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