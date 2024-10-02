В конце первого «Джокера» главный герой должен был вырезать улыбку на своем лице

По данным издания The Hollywood Reporter, в финале оригинального «Джокера» главный герой должен был вырезать ножом улыбку на своем лице.

Однако идею зарубил режиссер «Темного рыцаря» Кристофер Нолан. Тот посчитал, что с вырезанной улыбкой должен быть только его Джокер в исполнении ныне покойного Хита Леджера.

Но поскольку Кристофер Нолан больше не работает с Warner Bros., авторы решили вернуться к этой задумке.

Острожно, далее спойлеры!

В конце второй части Артура убивает заключенный в тюрьме, после чего вырезает ножом улыбку на своем лице.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.