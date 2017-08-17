20 августа исполнится 127 лет со дня рождения Говарда Лавкрафта, одного из самых известных писателей ужасов. Эту некруглую дату поклонники решили отпраздновать чтением его книг… в темноте. Писатель и журналист Андрей Орловский прочитает лекцию о творчестве Лавкрафта, а затем в кромешном мраке, прочтет вслух его избранные рассказы.



Чтения пройдут в Москве, в Библиотеке имени Некрасова (Бауманская улица, 58/25с14) и начнутся в 17:00. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации и только для лиц старше 16 лет — это же Лавкрафт, в конце концов!

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