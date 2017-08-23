В Москве пройдёт киноконцерт Disney «Фантазия»

15 октября 2017 года в московской консерватории имени П.И. Чайковского состоится киноконцерт по мотивам знаменитого анимационного фильма Disney «Фантазия». Вышедший в 1940 году фильм был уникальным событием для своего времени. Помимо чисто технических новшеств (в нём впервые использовали стереофоническое звучание), «Фантазия» запомнилась необычной формой — по сути, это был сборник сюжетных клипов на восемь классических музыкальных произведений, исполненных Филадельфийским оркестром под руководством Леопольда Стоковски. В «Фантазии» звучат сюита из балета «Щелкунчик» Чайковского, «Ученик чародея» Дюка (именно оттуда пошёл образ Микки Мауса в колпаке и танцующие мётлы), «Весна священная» Стравинского, «Ночь на лысой горе» Мусоргского и другие композиции. В 1999 году вышло продолжение под названием «Фантазия-2000».

На экране покажут эпизоды из оригинальной «Фантазии» и «Фантазии-2000», а музыку исполнит московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана. Специальным гостем выступит дирижер Эрнст Ван Тил.

Киноконцерты «Фантазия» уже проходили на знаменитых площадках, в том числе Royal Albert Hall в Лондоне, Avery Fisher Hall в Нью-Йорке, Konzerthaus в Вене, Sydney Opera House в Сиднее. В России «Фантазия» впервые прозвучала в апреле 2016 года в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича.

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