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    Новости

    В Москве снимают НФ-сериал «Суперпозиция» про Мультивселенную. Премьера в августе

    16 июня 2022
    16.06.2022
    593
    0 минут на чтение

    В Москве проходят съёмки российского научно-фантастического сериала «Суперпозиция» про путешествие по параллельным вселенным. Тизера пока нет, но есть постер, кадры со съёмок и описание сюжета.

    Действие разворачивается вокруг студента-физика и программиста Алексея, который отправляется на поиски загадочно исчезнувшего отца. Как узнаёт Алексей, его отец был не просто профессором квантовой механики — когда-то тот открыл Мультивселенную с разными мирами, где живут альтернативные версии разных людей. Приключения приведут парня в загадочный Офис,сотрудники которого противостоят Охотникам под предводительством Антидока — гениального учёного, что намерен подчинить себе все миры Мультивселенной.

    Постер

    В Москве снимают НФ-сериал «Суперпозиция» про Мультивселенную. Премьера в августе

    Кадры и фото со съёмок

    В Москве снимают НФ-сериал «Суперпозиция» про Мультивселенную. Премьера в августе 1 В Москве снимают НФ-сериал «Суперпозиция» про Мультивселенную. Премьера запланирована на конец августа В Москве снимают НФ-сериал «Суперпозиция» про Мультивселенную. Премьера в августе 2 В Москве снимают НФ-сериал «Суперпозиция» про Мультивселенную. Премьера в августе 5 В Москве снимают НФ-сериал «Суперпозиция» про Мультивселенную. Премьера в августе 4 В Москве снимают НФ-сериал «Суперпозиция» про Мультивселенную. Премьера в августе 3

    В главных ролях снялись Павел Табаков, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Игорь Жижикин и другие. Актёры отметили, что у многих персонажей есть альтернативные версии, поэтому пришлось воплощать разные образы. Режиссёром выступил Вадим Валиуллин («Зёма», «Кредит»).

    Производством занимаются компании «Ящер Пикчерз» и «Вселенная кино» при поддержке Института развития интернета.

    Премьера запланирована на конец августа 2022-го. Правда, с платформой команда пока не определилась — идут переговоры.

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