В Москве снимают НФ-сериал «Суперпозиция» про Мультивселенную. Премьера в августе

В Москве проходят съёмки российского научно-фантастического сериала «Суперпозиция» про путешествие по параллельным вселенным. Тизера пока нет, но есть постер, кадры со съёмок и описание сюжета.

Действие разворачивается вокруг студента-физика и программиста Алексея, который отправляется на поиски загадочно исчезнувшего отца. Как узнаёт Алексей, его отец был не просто профессором квантовой механики — когда-то тот открыл Мультивселенную с разными мирами, где живут альтернативные версии разных людей. Приключения приведут парня в загадочный Офис,сотрудники которого противостоят Охотникам под предводительством Антидока — гениального учёного, что намерен подчинить себе все миры Мультивселенной.

Постер

Кадры и фото со съёмок

В главных ролях снялись Павел Табаков, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Игорь Жижикин и другие. Актёры отметили, что у многих персонажей есть альтернативные версии, поэтому пришлось воплощать разные образы. Режиссёром выступил Вадим Валиуллин («Зёма», «Кредит»).

Производством занимаются компании «Ящер Пикчерз» и «Вселенная кино» при поддержке Института развития интернета.

Премьера запланирована на конец августа 2022-го. Правда, с платформой команда пока не определилась — идут переговоры.