Отличные новости для всех поклонников творчества Марии Семёновой — известная писательница приезжает в Москву с 17 по 19 мая. Она проведёт несколько встреч с читателями и представит свою новую книгу. Но самое главное, что Мария Васильевна заглянет к нам на прямой эфир передачи «Мир фантастики Live»!

Мы пообщаемся с писательницей как о новом романе из цикла «Братья», так и о других её произведениях (начнём, конечно, с «Волкодава»!), о работе переводчицы и о русской фантастической литературе. Присоединяйтесь к нашему стриму 18 мая в 13.30 по мск. Смотреть «Мир фантастики Live» можно будет «ВКонтакте», на Twitch или на Youtube.

А если вы хотите поговорить с Марией Семёновой сами, то приходите на одну из этих трёх встреч:

17 мая в 19:00 – магазин «Читай-город» в ТРЦ «Европейский»

18 мая в 18:00 – магазин «Молодая Гвардия», ул. Большая Полянка, 28

19 мая в 19:00 – магазин «МДК» на Новом Арбате