Отличные новости для всех поклонников творчества Марии Семёновой — известная писательница приезжает в Москву с 17 по 19 мая. Она проведёт несколько встреч с читателями и представит свою новую книгу. Но самое главное, что Мария Васильевна заглянет к нам на прямой эфир передачи «Мир фантастики Live»!

Мы пообщаемся с писательницей как о новом романе из цикла «Братья», так и о других её произведениях (начнём, конечно, с «Волкодава»!), о работе переводчицы и о русской фантастической литературе. Присоединяйтесь к нашему стриму 18 мая в 13.30 по мск. Смотреть «Мир фантастики Live» можно будет «ВКонтакте», на Twitch или на Youtube.

А если вы хотите поговорить с Марией Семёновой сами, то приходите на одну из этих трёх встреч:

  • 17 мая в 19:00 – магазин «Читай-город» в ТРЦ «Европейский»
  • 18 мая в 18:00 – магазин «Молодая Гвардия», ул. Большая Полянка, 28
  • 19 мая в 19:00 – магазин «МДК» на Новом Арбате

Читайте также

Мария Семёнова, Анна Гурова «Аратта. Книга 1. Великая охота»

Мария Семёнова, Анна Гурова «Аратта. Книга 1. Великая охота»

 28.11.2017

Хотя Мария Семёнова постоянно утверждает в интервью, что не должна больше писать о Волкодаве, пишет она только о нём, просто называя разными именами. Не стала исключением и эта книга.

Что почитать? Книжные новинки

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2018

 06.05.2018

Самые интересные книжные новинки месяца — от новых романов Буджолд и Семёновой до ярких дебютантов в жанрах хоррора, фэнтези и магического реализма.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Александр Стрепетилов
Александр Стрепетилов
Гик и ролевик. Редактор новостей.

Показать комментарии