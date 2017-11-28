Мария Семёнова, Анна Гурова «Аратта. Книга 1. Великая охота»

Юный царевич Аюр отправляется на Великую охоту, чтобы одолеть в честном единоборстве своего Зверя и доказать, что он достоин престола Аратты. Девочка Кирья из лесного племени ингри открывает в себе волшебный дар, внезапный и опасный. Что произойдёт при столкновении двух столь разных народов, при вторжении великой могучей Аратты в земли лесовиков? Сможет ли Аюр убить Зверя и вернуться домой?

Роман

Жанр: славянское фэнтези

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2017

Серия: «Миры Марии Семёновой»

384 стр., 7000 экз.

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Анна Гурова — автор довольно плодовитый, нельзя сказать, что неуспешный, и работает она в очень разных жанрах: пишет детскую и романтическую фантастику, классическое и юмористическое фэнтези. Но выделить Гурову из множества рядовых писателей повода пока не было, так что соавторство с Марией Семёновой должно сильно ей помочь.

Главная проблема в том, что «Великая охота» — очень типичная для Марии Семёновой вещь. То ли Анна Гурова отличный имитатор, то ли она полностью попала под влияние старшего товарища, но Семёновой в тексте очень много, а Гуровой нет вообще. Этим роман принципиально отличается от предыдущего соавторского проекта Семёновой, «Уйти вместе с ветром», который, кажется, был целиком написан Екатериной Мурашовой. Здесь ситуация прямо противоположная.

Действие «Великой охоты» разворачивается в нашем мире. Заканчивается последний ледниковый период (это случилось примерно в одиннадцатом тысячелетии до нашей эры). На земле появляются первые империи, которые станут потом легендарными, по соседству с кроманьонцами всё ещё живут неандертальцы, способные разговаривать с мамонтами, а где-то на краю владений великой Аратты каким-то неведомым образом уже образовались славяне и карелы примерно на той стадии развития, которой они достигли к десятому веку нашей эры, разве что имена у них отличаются от привычных. В общем, исторической достоверности в романе искать явно не стоит, но это его не портит.

«Великая охота» — очень типичная для Марии Семёновой вещь

На этом псевдоисторическом фоне разворачивается «роман взросления», причём взросления специфичного, в экстремальных условиях. И наследнику империи, и девочке из леса приходится принимать много важных решений и сильно меняться. Ну а вокруг них — всё то же, что и в абсолютном большинстве книг Марии Семёновой: любовно описанный псевдославянский быт, непобедимые воины, вечно задающиеся вопросами о воинском служении, тоска по далёкому дому, мысленное общение с животными, магия, которая на самом деле концентрация внутренней энергии, и так далее. Многие персонажи уже встречались на страницах других романов, многие эпизоды подозрительно напоминают сцены из первого «Волкодава» и из «Валькирии», хотя сюжет, разумеется, совсем другой. Причём сюжет вроде бы и самостоятельный, законченный, но при этом роман — очень явная первая часть из будущих трёх или пяти.

К счастью, ужасный эксперимент по использованию исключительно устаревших и неупотребимых слов, начатый в романе «Братья», в новой книге Семёнова решила не продолжать. Впрочем, нет здесь и бережной стилистической работы, как в ранних романах писательницы. Зато есть хороший, чистый язык с нужным количеством красивостей. И в целом это неглупая и интересная вещь, но очень уж неновая, просто перепев давным-давно найденного.

Итог: хотя Мария Семёнова постоянно утверждает в интервью, что не должна больше писать о Волкодаве, пишет она только о нём, просто называя разными именами. Вот и «Аратта» — просто очередная версия того же мира, по которому ходят типичные семёновские герои. Что до Анны Гуровой, то её рука в этом романе вообще не чувствуется.

Где находится Аратта Аратта, великая империя с явным восточным колоритом, не изобретение соавторов. Эта страна упоминается в шумерской мифологии как древняя и полулегендарная. Известно про неё мало. Это сказочно богатое царство, где много золота, серебра, лазурита, а также умелых мастеров. Стены её столицы выстроены из зелёного лазурита, она расположена далеко от Урука (южная часть современного Ирака), власть там мудра, а бедняки послушны. Неизвестно, существовала ли Аратта на самом деле, но ряд ассириологов пытались её локализовать, опираясь на мифы. По разным версиям, страна могла находиться на Армянском нагорье (в рамках романа эта гипотеза выглядит наиболее логичной), в Афганистане или восточном Иране. Иногда её отождествляют с Джирофтской культурой или с культурой Урарту. Правда, все эти культуры существовали гораздо позже окончания последнего ледникового периода, ну да и что с того.

Промахнуться по столь крупной цели с каких-то сорока шагов ингри бы не смог. Но то, что произошло через мгновение, заставило его застыть с открытым ртом. Арий вдруг крутанулся на месте, перехватывая стрелу на лету. В следующий миг она уже лежала на тетиве его лука, затем свистнула в воздухе — и только что поставленное ухмыляющимся чужаком полено слетело со столба наземь.

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