25 июля в московском Музее космонавтики показали спутник для поиска следов человека на Луне. Его уже несколько лет разрабатывает группа российских инженеров, космических специалистов и энтузиастов космических исследований.

Этот проект запустил автор блога Zelenyikot Виталий Егоров. В 2015 году он вместе с единомышленниками решил создать зонд, который позволит сфотографировать и показать свидетельства лунных миссий. Деньги на его проектирование собирали с помощью краудфандинга. В итоге команда собрала чуть больше, чем планировала, — 1,7 миллиона рублей. Как пишет «РИА Новости», в 2018 году они обратились уже к Роскосмосу с просьбой дальнейшего финансирования.

Задача спутника — съёмка поверхности с высоким разрешением, превосходящим существующие снимки. Спутник должен увидеть места высадки американских астронавтов, советских и китайских автоматических станций, разведывать места для будущих посадок, осматривать наиболее интересные участки Луны. Пресс-служба Музея космонавтики

Отправить спутник на орбиту команда планирует в качестве попутной или тестовой нагрузки с каким-либо бортом. Говорить о дате запуска пока рано — у спутника даже нет названия. Дать его аппарату может спонсор в замен на помощь в финансировании проекта.