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В новой «Обители зла» будет много сцен от третьего лица

Дмитрий Кинский
24 июля 17:39
133
1 минута на чтение
Режиссер «Обители зла» Зак Креггер рассказал, что вдохновлялся играми при работе над перезапуском франшизы на больших экранах — в плане визуального стиля.
Постановщик хотел создать ощущение, будто зрители смотрят прохождение игры.
Мне кажется, люди моего возраста и младше, выросшие на играх, унаследовали от них визуальный язык. Это вид от третьего лица, когда вы следите за персонажем, но видите мир вокруг него. Когда <Остин> поворачивается и смотрит направо, мы тоже поворачиваемся и смотрим направо. <...> Мы должны убедиться, что все работают согласованно, оператор и актер, чтобы сфокусировать внимание в нужный момент.
Фильм выйдет 18 сентября.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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