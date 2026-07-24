В новой «Обители зла» будет много сцен от третьего лица

Мне кажется, люди моего возраста и младше, выросшие на играх, унаследовали от них визуальный язык. Это вид от третьего лица, когда вы следите за персонажем, но видите мир вокруг него. Когда <Остин> поворачивается и смотрит направо, мы тоже поворачиваемся и смотрим направо. <...> Мы должны убедиться, что все работают согласованно, оператор и актер, чтобы сфокусировать внимание в нужный момент.