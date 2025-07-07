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В новом эпизоде «Рика и Морти» появились Джеймс Ганн и Зак Снайдер

Андрей Квасков
7 июля 14:51
207
1 минута на чтение
В седьмом эпизоде нового сезона «Рика и Морти» герои отправляются в студию Warner Bros., чтобы выразить недовольство тем, как развивается вымышленная франшиза Maximum Velocitree.

Руководителями этой вселенной окаываются Джеймс Ганн и Зак Снайдер — оба сыграли анимационные версии самих себя. В одном из моментов Снайдер даёт Ганну «профессиональный» совет добавить больше зрелищности в будущего «Супермена». Серия вышла незадолго до релиза фильма Ганна, что воспринимается как часть его промо.

Сейчас вышло семь из десяти эпизодов восьмого сезона «Рика и Морти».

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Андрей Квасков
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