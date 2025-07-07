В новом эпизоде «Рика и Морти» появились Джеймс Ганн и Зак Снайдер





Руководителями этой вселенной окаываются Джеймс Ганн и Зак Снайдер — оба сыграли анимационные версии самих себя. В одном из моментов Снайдер даёт Ганну «профессиональный» совет добавить больше зрелищности в будущего «Супермена». Серия вышла незадолго до релиза фильма Ганна, что воспринимается как часть его промо.







Сейчас вышло семь из десяти эпизодов восьмого сезона «Рика и Морти».

В седьмом эпизоде нового сезона «Рика и Морти» герои отправляются в студию Warner Bros., чтобы выразить недовольство тем, как развивается вымышленная франшиза Maximum Velocitree.