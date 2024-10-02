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В новом отрывке аниме про Лару Крофт показали Иону
Андрей Квасков
2 октября 12:33
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Издание IGN представило отрывок из анимационного сериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» (Tomb Raider The Legend of Lara Croft).

В нем можно увидеть Иону — друга Крофт, который появлялся во всей трилогии от Crystal Dynamics. События самого шоу развернутся после игр.

По сюжету, Лара отправляется на поиски древнего китайского артефакта, который был похищен из особняка главной героини.

Премьера аниме ожидается 10 октября. Лару Крофт озвучила Хэйли Этвелл.

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Андрей Квасков
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