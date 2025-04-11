В «Оскар» добавят номинацию для каскадеров

Она называется

«Достижения в области дизайна трюков».





Начиная с 2027 года ее будут вручать координатором трюков. Более детальные подробности обещают раскрыть ближе к 100-й церемонии.





Представители каскадерской сферы десятилетиями лоббировали создание своей номинации премии «Оскар». Эту же идею в 2023-м начал продвигать режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски.





В сети уже шутят, что Том Круз наверняка захочет и дальше снимать «Миссии невыполнима».

Американская академия кинематографических искусств и наук введет новую номинацию в рамках вручения премии «Оскар».