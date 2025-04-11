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В «Оскар» добавят номинацию для каскадеров

Андрей Квасков
11 апреля 13:50
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Американская академия кинематографических искусств и наук введет новую номинацию в рамках вручения премии «Оскар». Она называется «Достижения в области дизайна трюков».

Начиная с 2027 года ее будут вручать координатором трюков. Более детальные подробности обещают раскрыть ближе к 100-й церемонии.

Представители каскадерской сферы десятилетиями лоббировали создание своей номинации премии «Оскар». Эту же идею в 2023-м начал продвигать режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски.

В сети уже шутят, что Том Круз наверняка захочет и дальше снимать «Миссии невыполнима».

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Андрей Квасков
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