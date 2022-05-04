В Перми скоро начнутся съемки мистической короткометражки

В Перми началось производство 20-минутной мистической короткометражки «Стражи Перми» — про организацию, которая защищает людей от мира духов.

По сюжету девочка Ксюша по прозвищу Борода со своими друзьями случайно попадают в мир духов и выпускают на волю монстра, которого им вместе со Стражами Перми нужно заточить обратно.

Режиссер Лев Калимуллин («Изнанка жестокости») рассказал, что в фильме будут обозначены главные герои и сюжетная завязка. А в дальнейшем он надеется превратить его в нечто большее.

Мистическая составляющая картины будет основана на уральской мифологии, а в частности на сказах Бажова и мирах Иванова.

Съемки запланированы на июнь. А пока авторы ищут актеров на главные роли.