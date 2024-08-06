В разработке был кроссовер Crash Bandicoot и Spyro

Toys for Bob работала над не анонсированной пятой частью Crash Bandicoot. Блогер Лиам Робертсон рассказал , что

Проект отменили на фоне скромных продаж Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Та же трилогия ремейков показала себя в разы лучше.

Изначально разработчики из Toys For Bob были сфокусированы на персонажах из Crash Twinsanity и проникновении в сознания других героев, которые представляли собой уникальные миры, как в Psychonauts. Однако позднее акцент сместили на путешествие по вселенным.

Предполагалось, что Уку Уку открыл бы портал во вселенную Спайро, который должен был стать одним из играбельных персонажей.

Есть даже несколько концепт-артов игры.

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