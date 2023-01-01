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    Новости

    В разработку запущена экранизация «Эпохи сверхновой» Лю Цысиня

    12 марта 2023
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    12.03.2023
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    Deadline сообщает, что в разработку запущена экранизация книги Лю Цысиня «Эпоха сверхновой». Ею займётся студия Conqueror Entertainment, продюсерская компания из Лос-Анджелеса и Пекина, основанная бывшим руководителем Legendary Entertainment Васко Сюй.

    Это будет один из первых проектов студии, а фильм планируют выпустить на китайском языке для азиатского рынка. В планах компании также разработка англоязычного фильма и сериала по той же книге. Эта двойная стратегия связана с трудностями выпуска американских фильмов на китайском рынке и различным спросом на рынках обоих регионов.

    «Эпоха Сверхновой» — книга в жанре социальной фантастики, опубликованная в 2003 году. Она рассказывает о продолжительной вспышке далёкой звезды, которая облучила всех жителей Земли. Взрослые обречены умереть в течение года, а вот дети меньше 13 ещё способны выжить.

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     Издательство fanzon |  19.10.2020

    Фрагмент посвящён детской военной игре, в которой ребятам предстоит развивать небольшие государства.

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