В разработку запущена экранизация «Эпохи сверхновой» Лю Цысиня

Deadline сообщает, что в разработку запущена экранизация книги Лю Цысиня «Эпоха сверхновой». Ею займётся студия Conqueror Entertainment, продюсерская компания из Лос-Анджелеса и Пекина, основанная бывшим руководителем Legendary Entertainment Васко Сюй.

Это будет один из первых проектов студии, а фильм планируют выпустить на китайском языке для азиатского рынка. В планах компании также разработка англоязычного фильма и сериала по той же книге. Эта двойная стратегия связана с трудностями выпуска американских фильмов на китайском рынке и различным спросом на рынках обоих регионов.

«Эпоха Сверхновой» — книга в жанре социальной фантастики, опубликованная в 2003 году. Она рассказывает о продолжительной вспышке далёкой звезды, которая облучила всех жителей Земли. Взрослые обречены умереть в течение года, а вот дети меньше 13 ещё способны выжить.