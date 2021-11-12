В России переиздадут комиксы про Тинтина. Эксклюзивное превью четырёх томов

Детское издательство «Мелик-Пашаев» начнёт перевыпускать в России комиксы про Тинтина — один из самых популярнейших европейских комиксов XX века. Его автор — бельгиец Эрже. Комикс выходил с 1929 по 1986, всего Эрже нарисовал 24 альбома. Каждый выпуск был посвящён репортёру Тинтину, который путешествует по всему свету. Один выпуск — одно приключение. В 2011-м Спилберг даже снял по комиксам фильм «Приключения Тинтина: Тайна единорога».

«Мелик-Пашаев» собираются выпустить 14 томов, пока что в работе 4 книги. Две запланированы на ноябрь: «Сломанное ухо» и «Чёрный остров». Книги с французского перевёл Михаил Хачатуров.

Сломанное ухо

«Сломанное ухо» – это захватывающая история погони за украденным шедевром. В музее совершено ограбление – похищен деревянный идол племени арумбайя. Однако уже на следующий день статуэтку находят на ее законном месте. Тинтин не сомневается – в музей вернули подделку. У подлинника на ухе не хватало маленького фрагмента, а у возвращенного божка ухо целое. Тинтин садится на пароход, который плывет в Южную Америку. Парочка гангстеров, которые тоже охотятся за статуэткой, обманом выманивают его на берег, и Тинтин попадает в водоворот революционных событий. Власть здесь постоянно переходит из рук в руки, нефтяные компании толкают республику Сан-Теодорос к войне с соседней Нуэво-Рико. Сначала Тинтина ведут на расстрел, потом производят в полковники, потом снова приговаривают к смертной казни. Он едва уносит ноги из негостеприимной столицы и попадает на реку Бадурайяль, где живут свирепые арумбайя. Тинтин понимает, что разгадку пропавшей статуэтки надо искать там…

Чёрный остров

Вернувшись из Южной Америки, Тинтин берется за решение новой головоломки. На этот раз путь его лежит в Британию, где только что потерпел крушение самолет без опознавательных знаков. Накануне Тинтин уже видел этот самолет, и встреча с пилотами чуть не стоила ему жизни. В Англии Тинтин едва уносит ноги от зловещего доктора Мюллера, который оказывается главарем банды фальшивомонетчиков. Тинтину предстоит найти подпольную типографию, где преступники печатают поддельные банкноты. Все следы ведут в Шотландию, на Черный остров, о котором ходит дурная слава. Там, в развалинах замка Бен-Мор живет чудовище, якобы пожирающее всех, кто осмеливается нарушить его покой. Тинтин берет лодку и плывет туда…

Сигары фараона

Эта история начинается на круизном корабле, где Тинтин знакомится с чудаковатым Филимоном Циклоном – профессором-египтологом, мечтающим найти гробницу фараона Кхи-Оска. Тинтин заступается за ученого перед киномагнатом Растапопулосом, а потом ему в каюту подбрасывают наркотики и полицейские Дюпонд и Дюпонт сажают его в трюм под арест. Тинтину удается бежать. На берегу он встречается с профессором и присоединяется к его экспедиции. Древний папирус приводит их к гробнице, вход в которую помечен знаком Кхи-Оска. Точно такой же знак есть и на сигаре, найденной Милу неподалеку. А в самой гробнице Тинтин обнаруживает целый склад таких сигар! А еще он видит там саркофаги с мумиями ученых, пытавшихся раскрыть секрет фараона. И среди них три пустых – для Тинтина, Милу и профессора, который как нарочно куда-то запропастился… Так Тинтин случайно нападает на след международной организации наркоторговцев. Из Египта расследование забрасывает его в Индию, где ему удается обезвредить верхушку банды, за исключением таинственного главаря, нашедшего смерть на дне ущелья. Но на этом история не заканчивается. Ее продолжение ждет нас в следующем томе «Голубой лотос».

Голубой лотос