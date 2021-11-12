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    Новости

    В России переиздадут комиксы про Тинтина. Эксклюзивное превью четырёх томов

    12 ноября 2021
    12.11.2021
    597
    3 минуты на чтение

    Детское издательство «Мелик-Пашаев» начнёт перевыпускать в России комиксы про Тинтина — один из самых популярнейших европейских комиксов XX века. Его автор — бельгиец Эрже. Комикс выходил с 1929 по 1986, всего Эрже нарисовал 24 альбома. Каждый выпуск был посвящён репортёру Тинтину, который путешествует по всему свету. Один выпуск — одно приключение. В 2011-м Спилберг даже снял по комиксам фильм «Приключения Тинтина: Тайна единорога».

    «Мелик-Пашаев» собираются выпустить 14 томов, пока что в работе 4 книги. Две запланированы на ноябрь: «Сломанное ухо» и «Чёрный остров». Книги с французского перевёл Михаил Хачатуров.

    Сломанное ухо

    В России переиздадут комиксы про Тинтина. Эксклюзивное превью четырёх томов 9

    «Сломанное ухо» – это захватывающая история погони за украденным шедевром. В музее совершено ограбление – похищен деревянный идол племени арумбайя. Однако уже на следующий день статуэтку находят на ее законном месте. Тинтин не сомневается – в музей вернули подделку. У подлинника на ухе не хватало маленького фрагмента, а у возвращенного божка ухо целое. Тинтин садится на пароход, который плывет в Южную Америку. Парочка гангстеров, которые тоже охотятся за статуэткой, обманом выманивают его на берег, и Тинтин попадает в водоворот революционных событий. Власть здесь постоянно переходит из рук в руки, нефтяные компании толкают республику Сан-Теодорос к войне с соседней Нуэво-Рико. Сначала Тинтина ведут на расстрел, потом производят в полковники, потом снова приговаривают к смертной казни. Он едва уносит ноги из негостеприимной столицы и попадает на реку Бадурайяль, где живут свирепые арумбайя. Тинтин понимает, что разгадку пропавшей статуэтки надо искать там…

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    Чёрный остров

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    Вернувшись из Южной Америки, Тинтин берется за решение новой головоломки. На этот раз путь его лежит в Британию, где только что потерпел крушение самолет без опознавательных знаков. Накануне Тинтин уже видел этот самолет, и встреча с пилотами чуть не стоила ему жизни. В Англии Тинтин едва уносит ноги от зловещего доктора Мюллера, который оказывается главарем банды фальшивомонетчиков. Тинтину предстоит найти подпольную типографию, где преступники печатают поддельные банкноты. Все следы ведут в Шотландию, на Черный остров, о котором ходит дурная слава. Там, в развалинах замка Бен-Мор живет чудовище, якобы пожирающее всех, кто осмеливается нарушить его покой. Тинтин берет лодку и плывет туда…

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    Сигары фараона

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    Эта история начинается на круизном корабле, где Тинтин знакомится с чудаковатым Филимоном Циклоном – профессором-египтологом, мечтающим найти гробницу фараона Кхи-Оска. Тинтин заступается за ученого перед киномагнатом Растапопулосом, а потом ему в каюту подбрасывают наркотики и полицейские Дюпонд и Дюпонт сажают его в трюм под арест. Тинтину удается бежать. На берегу он встречается с профессором и присоединяется к его экспедиции. Древний папирус приводит их к гробнице, вход в которую помечен знаком Кхи-Оска. Точно такой же знак есть и на сигаре, найденной Милу неподалеку. А в самой гробнице Тинтин обнаруживает целый склад таких сигар! А еще он видит там саркофаги с мумиями ученых, пытавшихся раскрыть секрет фараона. И среди них три пустых – для Тинтина, Милу и профессора, который как нарочно куда-то запропастился… Так Тинтин случайно нападает на след международной организации наркоторговцев. Из Египта расследование забрасывает его в Индию, где ему удается обезвредить верхушку банды, за исключением таинственного главаря, нашедшего смерть на дне ущелья. Но на этом история не заканчивается. Ее продолжение ждет нас в следующем томе «Голубой лотос».

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    Голубой лотос

    В России переиздадут комиксы про Тинтина. Эксклюзивное превью четырёх томов 2

    После разоблачения международной организации наркоторговцев, Тинтин наслаждается отдыхом во дворце махараджи Раваджпутала, единственного сына которого он вырвал из лап главаря банды, пропавшего на дне горного ущелья. Подробности этой истории – в «Сигарах фараона». В Индию к Тинтину прибывает незнакомец с сообщением чрезвычайной важности. Увы, его тотчас поражает стрела, отравленная «ядом-что-лишает-рассудка»! Бедняга успевает сказать, что Тинтин очень нужен в Шанхае, и произнести только одно имя: Мицухирато. Не мешкая, Тинтин отправляется в Китай, где знакомится с членами тайного общества «Сыны дракона», цель которого – борьба с опиумом. Они еще не знают, что наркоторговцы ни перед чем не остановятся лишь бы вывести Тинтина из игры. Японские оккупационные власти хватают репортера и приговаривают его к смертной казни по ложному обвинению в шпионаже. Китайские друзья организуют ему побег, а позже Тинтин находит шифр к радиосообщениям злоумышленников. Его противник очень силен, и Тинтин придумывает хитрую комбинацию, чтобы положить конец преступной деятельности синдиката. Расследование приводит его в шанхайскую курильню опиума «Голубой лотос» …

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     Павел Тимченко |  01.12.2015

    Неутомимый репортёр, придуманный комиксистом Эрже.

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