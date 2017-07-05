5 июля 2017 года вступил в силу закон об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов массой от 250 граммов до 30 килограммов. Об этом сообщает «Российская газета». Однако Министерство транспорта уведомляет, что владельцы устройств пока не обязаны их регистрировать, поскольку правила регистрации в силу пока не вступили.

Предполагается принятие соответствующего нормативного правового акта во исполнение нормы федерального закона. До вступления в силу обозначенного акта никакие правовые последствия для граждан вследствие вступления в силу указанного пункта не могут иметь место. Тем более, в этой связи не существует оснований для наступления административно-правовых последствий.​ Пресс-служба Минтранса

Новый закон обязывает владельцев регистрировать данные о своём дроне. Необходимо будет указать страну его изготовления, наименование, серийный номер, название производителя, год изготовления, максимальную взлётную массу, а также количество и тип двигателей. Кроме того, владелец дрона обязан сообщить имя, паспортные данные, ИНН, дату и место рождения, адрес местонахождения, номер телефона и электронную почту.

Специально для этой процедуры предприятие «ЗащитаИнфоТранс» (подведомственное Минтрансу) разработало специальные «знаки» для беспилотников, которые основаны на технологии радиочастотного распознавания (RFID-метки). Они будут считываться специальными устройствами на расстоянии до 300 метров.

Также закон накладывает ограничения и на собственников дронов. Закон запрещает иметь беспилотник гражданам с судимостью за терроризм или хулиганство, а также лицам, состоящим на учёте в психиатрическом или наркологическом диспансере.

Всё та же «Российская газета» писала, что регистрировать беспилотники можно на сайтах Федерации авиамодельного спорта и Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем. Однако портал «Фонтанка» писал со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ, что регистрация на сайте Ассоциации не предусмотрена законодательством.

На сегодняшний день, по словам Федерации авиамодельного спорта, регистрация беспилотников ведётся в добровольном порядке.

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