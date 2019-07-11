В российском релизе индийского «Робота 2.0» главного героя озвучил Пётр Гланц, а злодея — Джигурда

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Кинопрокатчик RFG Distribution представил трейлер к российскому релизу индийского фантастического абсурдного фильма «Робот 2.0» (в оригинале просто «2.0») — того самого героя из множества нарезок и гифок. В этот раз он имеет дело с повелителем смартфонов, которого озвучил Джигурда. Самого же робота озвучил Пётр Гланц.

И хотя андроид Читт выглядит как человек, он обладает массой сверхспособностей — например, создавать десятки собственных клонов и мастерски орудовать сотней стволов.

В российский прокат картина выходит 25 июля. Как отмечает «КиноПоиск», прокатная версия фильма в РФ длится 85 минут, хотя в оригинале лента идёт 148 минут.

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Очередной фильм Marvel, ремейк диснеевского мультфильма, уморительный «индийский Терминатор», зомби-комедия от великого артхаусного режиссёра и продолжение аниме «Код Гиас».

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Кот-редактор
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