Человек-паук, Король Лев, Код Гиас: какие фильмы смотреть в июле 2019

Время летних блокбастеров продолжается. У нас на очереди, как всегда, фильм по комиксам Marvel, ремейк диснеевского мультфильма и пачка ужасов с претензией на оригинальность. Это из традиционного набора. А теперь сюрпризы: уморительный «индийский Терминатор», зомби-комедия от великого артхаусного режиссёра и продолжение знаменитого аниме «Код Гиас».

Человек-паук: Вдали от дома

Когда? 4 июля

Что? Супергеройский фильм киновселенной Marvel (снятый студией Sony), продолжение фильма «Человек-паук: Возвращение домой»

О чём? О Человеке-пауке, он же старшеклассник Питер Паркер. Завязка спойлерит концовку фильма «Мстители: Финал», если вы каким-то чудом её ещё не знаете: пролежав пять лет в виде кучки пепла, Питер вернулся к жизни всё таким же школьником. После такого ему нужно как следует отдохнуть, и Питер отправляется с одноклассниками в тур по Европе.

Разумеется, отдохнуть бедняге не дадут: свежесобравшийся из пепла Ник Фьюри поручает парнишке разобраться со злодейской организацией «Элементали». Для этого ему придётся поработать в паре с иллюзионистом Мистерио (его играет Джейк Джилленхол). Да, известнейший злодей из комиксов про Паука заявлен как его напарник и якобы положительный персонаж. Интересно, на сколько минут его хватит?

Чего ждём? Как ни странно, официального завершения третьей фазы киновселенной Marvel. Нет, это не ошибка: «Финал» её не завершает, последним фильмом фазы станет «Вдали от дома».

Первые отзывы о фильме — восторженные. Хвалят за неожиданные повороты и игру Джилленхола, изобразившего неоднозначного персонажа. Но, во-первых, это пока лишь отзывы избранных фанатов, а во-вторых — такие отзывы были буквально на каждый фильм киновселенной Marvel, даже на те, которые в итоге оказались не так уж хороши. Логично предположить, что фильм выдержан в духе киновселенной: зрелищный, смешной, не глубокий, но и не глупый. А значит, он понравится всем тем, кто обычно любит фильмы Marvel, и не изменит мнения тех, кто к ним безразличен.

Мертвые не умирают

Когда? 11 июля

Что? Зомби-комедия. От Джима Джармуша.

О чём? В маленьком американском городке начался зомби-апокалипсис. Сперва полиция в зомби не верит, а потом ей и местным жителям приходится разбираться с вылезшими из могил покойничками подручными средствами.

Чего ждём? Нет, серьёзно, это комедия про зомби от Джима Джармуша. Да, того самого мастера утончённо-эстетского артхаусного кино, снявшего фильмы «Мертвец», «Выживут только любовники», «Кофе и сигареты» и всё в таком духе. Джим вдруг решил доказать, что умеет не только медленно крутить камерой под задумчивую музыку, и сделал что-то вроде ответа эдгар-райтовскому «Зомби по имени Шон». И в этот балаган он позвал Тильду Суинтон, Адама Драйвера, Билла Мюррея, Стива Бушеми, Селену Гомес и певцов Игги Попа и Тома Уэйтса (причём оба играют зомби).

Такой сюрприз пропускать нельзя. Даже если фильм будет не особо хорош (оценки на Западе пока не впечатляют), он войдёт в историю как один из тех редких случаев, когда знаменитый режиссёр бросил всё и решил сойти с ума.

Король Лев

Когда? 18 июля

Что? Сказка-мюзикл, компьютерный мультфильм. Ремейк одноимённого мультфильма.

О чём? О львином племени, которым руководит мудрый король Муфаса. Коварный лев Шрам подстраивает гибель Муфасы (это же не спойлер, верно?) и вынуждает его наследника, львёнка Симбу, бежать из племени. В итоге бремя воспитания будущего короля ложится на плечи двух весёлых разгильдяев — суриката Тимона и кабана Пумбы.

Чего ждём? Очередной раз, когда Disney переснимет собственный старый мультфильм в виде «живого» кино. Правда, теперь, в отличие от «Красавицы и Чудовища», «Аладдина», «Дамбо» и даже «Книги джунглей», все герои — нарисованные на компьютере животные. Так что технически новый «Король Лев» — тоже мультфильм, только очень реалистичный. Снял ремейк тот же, кто отвечал за «Книгу джунгей», — Джон Фавро, так что выглядят два фильма очень похоже. Делаем ставку на то, что ремейк оригинала не превзойдёт, но свой миллиард заработает.

Код Гиас: Лелуш воскресший

Когда? 18 июля

Что? Полнометражное фантастическое аниме, продолжение сериала «Код Гиас»

О чём? Об альтернативной вселенной, в которой половиной мира владеет Британская империя. Мятежный сын императора, юный гений Лелуш Ламперуж, овладевает даром «гиаса» — чудо-гипноза, заставляющего жертву выполнить любой приказ. Правда, на каждого человека это работает лишь раз. Но хитроумному Лелушу, взявшему псевдоним Зеро, и этого хватает, чтобы с помощью гиаса и гениальных планов перевернуть всю мировую политику.

Чего ждём? Описанное выше — сюжет аниме-сериала 2007 года. А действие новой полнометражки происходит через год после его окончания, так что её сюжет спойлерит финал сериала: Лелуш сверг отца и погиб сам, причём смерть была частью его плана по установлению мира во всём мире. Роль Зеро унаследовал Судзаку. Как уже ясно из названия, мёртвым Лелуш пробудет недолго — в фильме C.C. найдёт способ вернуть его душу в тело. Воскресший Лелуш отправится в страну Зилхистан расследовать похищение своей сестры Нанналли.

Проблема в том, что российские прокатчики опять завезли аниме, снятое для фанатов франшизы и требующее от зрителя знакомства с ней. Причём новый фильм продолжает даже не сам сериал, а трилогию фильмов 2017-2018 годов, продублировавших сюжет сериала с небольшими отличиями. Поэтому «Лелуша воскресшего» мы рекомендуем опытным отаку, которые прочитали раздел «о чём» не чтобы узнать сюжет, а чтобы поискать ошибки. Остальным же стоит сперва ознакомиться с предыдущими частями франшизы.

Робот 2.0

Когда? 25 июля

Что? Индийский фантастический комедийный боевик. Продолжение фильма «Робот».

О чём? Андроид Читти выглядит как человек, но обладает массой сверхспособностей. На сей раз ему вместе с командой других супергероев предстоит бороться с суперзлодеем, который подчинил себе все мобильные телефоны в мире и превратил их в армию смерти.

Чего ждём? Вряд ли вы смотрели фильм «Робот», но почти наверняка видели фрагменты из него в подборках самых безумных сцен — например, где Читти создаёт тысячи своих клонов, образующих рой, разворачивает грузовики руками или отбирает у злодеев оружие, примагничивая его к себе. Фильм называли индийским «Терминатором» и индийской «Матрицей», но это неудачные сравнения. «Робот» не серьёзный боевик, а абсурдная комедия, и все эти сцены сделаны безумными осознанно.

Судя по трейлеру, продолжение будет ещё более оторванным и в хорошем смысле трэшовым. «Робот 2.0» — это как если бы «Защитников» снимали не всерьёз, а смакуя всё самое глупое и угорая над показной крутизной героев.

Солнцестояние

Когда? 18 июля

Что? Ужасы

О чём? Чета американцев отправляется на каникулы в шведскую глубинку. А там обитают язычники, которые заставляют туристов участвовать в своих зловещих ритуалах.

Чего ждём? Очередного представителя «элевейтед-хоррора» («возвышенных» ужасов с претензией на искусство) от режиссёра «Реинкарнации». Сюжетная завязка напоминает «Плетёного человека» и ещё кучу ужастиков, но фильм явно собирается брать не оригинальностью идеи, а киноэстетством и погружением в атмосферу языческого празднества. Давненько мы не видели ужасов в таких светлых и радостных декорациях.

Голем: Начало

Когда? 4 июля

Что? Ужасы

О чём? Очень вольная вариация на тему легенды о големе, защищающем еврейскую общину от нападений чужаков. Никакой Праги и волшебника Бен Бецалеля — дело происходит в деревне, голема рожает женщина, а общину атакуют злодеи в масках чумных докторов.

Чего ждём? Израильскую окологотику в декорациях старины. По трейлеру фильм похож на нечто среднее между «Ведьмой: Сказки Новой Англии» и нашим «Гоголем». Тот случай, когда критикам кино понравилось (неужели из-за темы притесняемого меньшинства?), а вот оценки простых зрителей довольно низкие.

Некромант

Когда? 25 июля

Что? Комедия ужасов (в оригинале — Necrotronic)

О чём? Об охотниках за привидениями. Простой парень обнаруживает, что способен видеть злых духов, живущих среди нас. Причём духи вовсю пользуются интернетом, а души людей похищают при помощи приложения в смартфоне.

Чего ждём? Среднебюджетный инди-фильм, вторую работу Кии Роуч-Тёрнера, создателя такого же дешёвого зомби-боевика «Полынь. Дорога мёртвых». По сюжету и стилю фильм довольно похож на «Призрачный патруль», только без известных актёров, зато с кровищей и нарочито трэшовым гримом.

Прочие ужасы

Каждый месяц прокатчики выпускают несколько малоизвестных фильмов ужасов, которые проходят незамеченными — и зачастую заслуженно. Но вдруг что-то заинтересует именно вас?

«Присягнувшая тьме». Ужасы про ведьму XVII века, которую вместо казни отправили в монастырь. Ведьма оказалась настоящей, и в монастыре началась чертовщина. Оценки у фильма низкие.

«Добыча». Ужасы про юного робинзона — трудного подростка (по поведению больше похожего на робкого ботаника), которого в наказание отправили на остров, полный неведомых опасностей.

«Обитель тьмы». Немецкий ужастик с самыми стандартными в мире названием и сюжетом: пятеро юношей и девушек залезли в заброшенный дом. Из примет эпохи — они все видеоблогеры.