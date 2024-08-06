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В сеть слили «экранку» трейлера «Громовержцев»
Дмитрий Кинский
14 августа 18:57
130
1 минута на чтение
В рамках Comic-Con 2024 в Сан-Диего гостям показали трейлер «Громовержцев», но официально его так и не выпустили. Зато в сети появилась его «экранка» — естественно, в ужасном качестве.
Фильм расскажет об антигероях, которые должны работать друг с другом, чтобы выполнить таинственный заказ.
В супергеройскую команду войдут Красный страж (Дэвид Харбор), Елена Белова (Флоренс Пью), Баки Барнс (Себастиан Стэн), Таскмастер (Ольга Куриленко), Призрак (Ханна Джон-Кэймен), Агент США (Уайатт Рассел) и Часовой (Льюис Пуллман).
Режиссером выступает Джейк Шрейер, приложивший руку к «Звездным войнам: Опорная команда», «Бесстыжим» и комедии «Грызня».
Премьера состоится 30 апреля 2025 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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