В Сеть «утек» сюжет «Лиги Справедливости». Так вот при чём здесь Супермен!..

В Сеть «утек» сюжет «Лиги Справедливости». Так вот при чём здесь Супермен!..

Пользователь портала Reddit опубликовал якобы пересказ сюжета супергеройского блокбастера Киновселенной DC «Лига Справедливости». Он описал ряд ключевых сцен, которые следуют друг за другом. Спойлеры выглядят любопытно и в чём-то даже достоверно. Верить этому пересказу или нет, решать только вам. Узнать правду мы сможем лишь 16 ноября — в этот день фильм выходит в российский прокат.

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры к грядущей «Лиге Справедливости». Если хотите их избежать, то лучше почитайте про главные фильмы жанра киберпанк

Фильм начинается со сцены, в которой дети снимают интервью Супермена на телефон. Они спрашивают, что его связывает с Землёй, но тот не отвечает.

Далее показывают нарезку кадров, в которых демонстрируют рост преступности.

Бэтмен ищет парадемонов. Он знает, что их привлекает страх. И потому он подвешивает преступника на крыше.

Виктор Стоун (Киборг) изучает способности своего нового тела, дарованные необычным устройством — «материнской коробкой». («Материнские коробки» — это инопланетные артефакты, вокруг которых будет разворачиваться сюжет фильма. — Прим. МирФ)

Барри Аллен (Флэш) навещает отца в тюрьме. Барри говорит, что хочет работать судмедэкспертом, но пока он не нашёл работу.

Чудо-Женщина останавливает террористов в здании суда Олд-Бейли.

Главный злодей Степпенвулф атакует Фемискиру и забирает «материнскую коробку». Ипполита приказывает выстрелить в небо огромной огненной стрелой, чтобы дать сигнал Диане.

Диана видит эту стрелу и понимает, что началось вторжение.

Брюс Уэйн и Альфред разговаривают о Диане, она явно симпатична Брюсу. Позже они переключаются на записи Лекса Лютора, в которых содержится информация о парадемонах.

Лоис Лейн и Марта находятся в здании «Дейли Плэнет». Лоис выясняет, что кто-то похитил учёных из Star Lab.

Виктор взламывает компанию «Уэйн Энтерпрайзес» и просматривает какие-то голограммы.

Диана даёт Брюсу «урок истории». Она рассказывает о первом вторжении Степпенвулфа на Землю. Тогда против него выступили все народы. Среди бойцов был как минимум один Зелёный фонарь, тогда же он и погиб. Зрителям крупным планом показывают кольцо Зелёного фонаря.

Брюс находит Артура Карри (Аквамена) и пытается пригласить его в команду, но тот решительно отказывается.

Брюс принимает в команду Барри Аллена.

Артур спасает рыбака от парадемонов и мчится в Атлантиду.

Степпенвулф атакует Атлантиду. Мера, жена Аквамена, вступает с ним в бой, ей помогает прибывший Аквамен. Но Степпенвулфу всё же удаётся завладеть «материнской коробкой».

Диана разговаривает с Киборгом и пытается позвать его в команду, но тот отказывается.

Сайласа Стоуна, отца Виктора, похищает парадемон.

Комиссар Гордон включает Бэт-сигнал, встречается с Лигой на крыше и рассказывает о похищенных учёных. Киборг тоже приходит и сообщает, что его отца тоже похитили. Он соглашается вступить в Лигу. Все исчезают, оставив Флэша.

Затем начинается первая крупная экшн-сцена — в канализации. Степпенвулф пытается отыскать последнюю «материнскую коробку», а Лига бросает ему вызов, попутно спасая людей. Нам показывают Бэтмана на Бэт-танке. Но это героям особо не помогает, Степпенвулф почти убивает их, но тут Лигу спасает Аквамен. Увы, злодей всё же похищает последнюю «материнскую коробку».

Лига отправляется в Бэт-мещеру. Брюсу приходит в голову идея спасти Супермена с помощью «материнской коробки». Диана же говорит, что им не нужен Супермен и что она сама может стать тем символом, каким для всех них был Супермен. Кроме того, она говорит Брюсу перестать корить себя за родителей. В свою очередь Брюс припоминает ей, что она убежала из мира на сто лет, когда умер её возлюбленный.

Флэш и Киборг раскапывают могилу Супермена и извлекают тело.

Лига помещает его на корабль криптонцев и погружает в воду. Флэш бегает вокруг, чтобы зарядить «материнскую коробку».

Кларк пробуждается и сразу же атакует Бэтмена со словами «Скажи мне, у тебя идёт кровь?».

Киборг нападает на Супермена, поскольку так запрограммировано его тело-костюм, созданное «материнской коробкой». Лоис, вызванная Брюсом, прибывает, её видит Супермен. Он хватает девушку и они вместе куда-то улетают. Бэтмен лежит на земле и отшучивается: «Да, он мне определённо что-то сломал».

Кларк и Лоис оказываются на ферме Кентов, которую успел выкупить банк.

Показывают какую-то семью русских за ужином. Маленькая девочка видит в небе приближающегося парадемона. Семья баррикадирует дверь.

Брюс и Диана говорят о воскрешении Супермена и извиняются друг перед другом.

Марта воссоединяется с Кларком.

Степпенвулф готовится активировать «материнские коробки». Для этого они прибывают в Россию к ядерному реактору.

Русская семья пытается не пустить парадемонов внутрь.

Брюс выслеживает Степпенвулфа и понимает, что тот в России. Киборг боится, что не сможет контролировать своё модифицированное тело и сообщает об этом остальным.

«Я расцениваю это как «да». Кларк принимает согласие Лоис стать его женой и улетает с фермы.

Лига летит в самолёте, Артур задаёт оптимистичный настрой «Если честно, я думаю, мы все умрём». Его глаза затуманиваются, потому что вокруг его лодыжки обвито лассо Дианы.

Степпенвулф активирует «материнские коробки» и небеса становятся красными.

Лига Справедливости сражается со Степпенвулфом и его приспешниками.

Супермен прибывает на поле боя и говорит «Я люблю истину, и к тому же я — поклонник справедливости».

Киборг взламывает сам себя и его тело-костюм перестаёт атаковать Супермена.

Супермен и Флэш спасают русскую семью. Флэш выносит людей, в то время как Супермен проносит над ними огромный дом.

Степпенвулф убегает в страхе от Лиги Справедливости. Парадемоны чувствует его страх и расправляются со своим командиром.

Дальше начинаются заключительные сцены. Голос за кадром — Лоис Лейн — говорит, что миру нужны были герои, и теперь они появились.

Барри Аллен получил новую работу и рассказывает об этом отцу. Кларк и Брюс возвращают Марту на ферму Кентов, потому что Брюс «выкупил банк».

Кларк возвращается на прежнюю работу.

Маленькая русская девочка сажает в землю инопланетный цветок.

Сцена после титров: Флэш и Брюс соревнуются в скорости.

Вот так выглядит якобы слитый сценарий. Многие сцены действительно похожи на правду, но лишь потому, что почти все они основаны на кадрах из трейлеров. Как вариант, перед нами может быть лишь черновик сценария или вроде того. Однако сюжет в нём вызывает множество вопросов. Вот некоторые из них:

В «Лиге Справдливости» действительно так много времени уходит на сбор команды? Аквамен и Киборг отказываются вступить в Лигу после первого знакомства. По всей видимости, создатели именно так хотели показать своенравие Артура и сомнения Виктора. Всё бы ничего, но как только герои отказываются вступить в Лигу, приходят парадемоны и что-то крадут у персонажей. Всё, теперь они замотивированы.

Участники Лиги Справедливости сами оживили Супермена? Что?! Почему их эксперимент прошёл удачнее, чем у Лекса Лютора? Зачем они вообще это сделали, а как же моральная сторона вопроса? И что там, в конце-концов, с чёрным костюмом и усами Супермена?

Зачем парадемоны Степпенвулфа похитили учёных? И для чего ему были нужны «материнские коробки»? Мы знаем, что Степпенвулф — это генерал куда более могущественной и злодейской сущности по имени Дарксайд. Наверняка он выполнял какой-то приказ, например, готовил Землю к прибытию Дарксайда. Или тут было что-то хитрее?

Как с «Лигой Справедливости» связан сон из «Бэтмена против Супермена»? Отрывок, в котором Бэтмен в пустыне сражается с парадемонами, до сих пор интригует зрителей. Но неужели в большой картине про становление команды нет никаких намёков о том, что мы увидели три фильма назад?

И кому Альфред говорит «Они сказали, что ты придёшь»? В трейлере нам намекали, что речь идёт о воскресшем Супермена, но что, если это не так? В теории, эту реплику можно отнести к финальной части фильма, когда Супермен всё же присоединяется к команде в последней битве. Но кто ещё, кроме Супермена, мог говорить с Альфредом?