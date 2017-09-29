Композитор Дэнни Эльфман в интервью изданию Billboard рассказал о работе над музыкой к «Лиге Справедливости» — и при этом, по всей видимости, выдал спойлер к будущему фильму.

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Эльфман рассказал, что в работе над музыкой к «Лиге Справедливости» использовал наработки других композиторов, включая темы Ханса Циммера и Джона Уильямса.

Расскажу про несколько небольших, но забавных моментов. Я включил в саундтрек тему «Чудо-Женщины» Ханса Циммера из «Бэтмена против Супермена». А потом в какой-то момент я сказал: «А давайте ещё и немного «Супермена» от Джона Уильямса возьмём!». Для меня это было райским наслаждением, ведь это подходящая мелодия для сюжетного поворота, и я использовал эту тему в мрачной аранжировке для очень мрачного момента. Это не ускользнёт от внимания фанатов. В этой сцене мы просто не знаем, на чьей он всё-таки стороне. Композитор Дэнни Эльфман

Обратите внимание на последние строчки. Ни для кого ведь не секрет, что Супермен вернётся в «Лиге Справедливости». Вопрос в том, как именно. Ещё с начала съёмок ходят упорные слухи, что Супермен — главный антагонист «Лиги». Они основаны на якобы фотографиях со съёмочной площадки, где персонаж одет в тёмный костюм, и на сцене с видением из «Бэтмена против Супермена». Похоже, что это и есть тот самый сюжетный поворот, о котором говорит Эльфман.

А вот та тема Супермена от Джона Уильямса, о которой говорит композитор:

Премьера «Лиги Справедливости» назначена на 16 ноября.