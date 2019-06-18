Первый трейлер «Бесконечного поезда» — долгожданного мультсериала в духе «Времени приключений»

В сети появился первый трейлер мультсериала «Бесконечный поезд» в духе «Времени приключений». Премьеру первого сезона обещают уже совсем скоро.

Пилотный эпизод «Бесконечного поезда» показали в начале ноября 2016 года на канале Cartoon Network. Создатель мультсериала — Оуэн Деннис, автор «Обычного мультика» (Regular Show).

Действие сюжета разворачивается в вымышленном мире, в котором существует некий Бесконечный поезд. По нему путешествует девочках в очках по имени Тюльпан. Она отчаянно ищет выход и хочет вернуться домой, и для этого она преодолевает вагон за вагоном. Её спутники — это две роботизированные полусферы Раз-раз (One-One), одна чересчур депрессивная, а другая — чересчур оптимистичная. В пилоте Тюльпан попадает в странный вагон, который похож на живописную страну. Здесь живут собачки корги, столкнувшиеся с неожиданной проблемой…