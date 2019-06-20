В сети появился первый трейлер второго сезона «Террора»

В сети появился первый трейлер второго сезона сериала «Террор» от канала AMC. Сериал стал антологией, теперь он никак не связан с книгой Дэна Симмонса. Однако создатели обещают, что шоу сохранит основную её идею — столкновение исторических событий с мистической подоплёкой.

Действие второго сезона развернётся во времена Второй мировой войны. В центре повествования окажется японско-американский лагерь в Южной Калифорнии. В такие лагеря насильно переселяли японцев с западного побережья США. Главным таинственным антагонистом окажется некий призрак, который будет охотиться на людей.

Премьера запланирована на 12 августа.