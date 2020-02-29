В скоплении Змееносца обнаружили следы мощнейшего взрыва во Вселенной

Ещё в 2016 году учёные обнаружили аномалию на снимках скопления Змееносца, находящегося на расстоянии 390 млн световых лет от Земли. В скопление обычно входит множество галактик, объединённых благодаря гравитации и погружённых в горячий газ, хорошо видный в рентгеновском диапазоне.

Центр скопления Змееносца образует галактика, содержащая сверхмассивную чёрную дыру. На снимке рентгеновской обсерватории «Чандра» недалеко от центра скопления астрономы увидели странную чёткую линию. Это могло быть отображение резкого перепада в плотности вещества — край полости в газе, образованной выбросом плазмы из чёрной дыры. Однако учёные отвергли такое предположение, поскольку полость оказалась аномально большая. Она могла вместить в себя 15 галактик размером с Млечный путь.

Это также значило, что объём высвобожденной энергии в пять раз превосходил мощность самого большого взрыва, который наблюдали ранее, — в скоплении галактик MS 0735+74. И в сотни, даже в тысячи раз превосходил мощность выбросов, происходящих в других скоплениях.

Однако со временем чёткого альтернативного объяснения не появилось, и учёные решили провести дополнительное исследование. Во-первых, они изучили снимки с другого рентгеновского телескопа, XMM-Newton (ESA, Европейское космическое агентство). Он подтвердил наличие аномалии — ошибки в работе «Чандры» не было. Во-вторых, учёные запросили данные радиотелескопов MWA (обсерватория MRO, Австралия) и GMRT (центр NCRA, Индия). В скоплении Змееносца обнаружились следы радиоизлучения как раз там, где на рентгеновских снимках проходил край полости. Такое же излучение генерируют электроны, разогнанные до скорости, близкой к скорости света, во время аналогичных выбросов в других скоплениях.

Исследование в итоге подтвердило теорию о том, что полость образовалась из-за выброса плазмы из чёрной дыры. И — да, это действительно был самый мощный взрыв из всех, что зафиксировали учёные. Он уже давно закончился — примерный возраст полости составляет 240 млн лет. Однако остаётся вопрос. Обычно происходит два выброса плазмы одновременно, по обе стороны от источника, однако в случае взрыва в Змееносцы аналогичной полости не видно. Есть предположение, что по другую сторону чёрной дыры плотность газа оказалась меньше — это значит, что плазма быстро расширилась и остыла. По другой версии, источником взрыва была не центральная галактика, а одна из сотен других, возможно, на окраине скопления.