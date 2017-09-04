Астрономы высчитали, что в далёком будущем в Солнечной системе может появиться ещё одна звезда. Объект HD 168442 (Gliese 710) заглянет к нам примерно через 1.3 миллиона лет.

Эта звезда довольно хорошо изучена астрономами. По размеру и весу она уступает Солнцу, но не слишком — масса Gliese 710 составляет 60% от солнечной. Учёные рассчитали траекторию звезды и пришли к выводу, что она пройдёт совсем рядом с Солнечной системой — примерно в облаке Оорта. Ни к каким катастрофам, по словам астрономов, это привести не должно.

Увидеть эту далёкую звёзду удалось группе учёных Европейского космического агентства (ЕКА), которые работают с орбитальным телескопом Gaia. Его вывели на орбиту 19 декабря 2013 года. С его помощью астрономы составляют карту распределения звёзд нашей Галактики и график встречи Солнечной системы с некоторыми из них. Увы, в ближайшее время — даже по космическим меркам — никаких скорых встреч с другими звёздами не планируется.

Если вы вдруг доживёте до того времени и останетесь на Земле, то вы вполне сможете разглядеть Gliese 710 на небосклоне. Звезду отлично будет видно ночью, она ярче Марса в три раза.