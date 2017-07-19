В последние несколько дней во многих СМИ появились сообщения о звезде HIP 85605 из созвездия Геркулеса, которая движется в сторону Солнечной системы. Конечно же, журналисты раздули эту новость до «неизбежного конца света». На самом деле всё совсем не так драматично.

Во-первых, это никакая не новость. Самому открытию, что HIP 85605 движется в сторону солнца, уже три с половиной года. Статья астронома Корина Бейлер-Джонса с результатами исследований была опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics в 2014 году и на тот момент особого внимания прессы не привлекла. Почему о ней все вспомнили в июле 2017 года — непонятно.

Во-вторых, HIP 85605 находится более чем в 18 световых годах от Солнечной системы. По прикидкам учёных, звезде понадобится от 240 до 470 тысяч лет, чтобы добраться до нас. Причём Бейлер-Джонс сам же отмечает, что данные по астрометрии HIP 85605 неточны и звезда может на самом деле находиться гораздо дальше от нас. Но даже если данные верны, при максимальном сближении звезда пройдёт от нас на расстоянии 0,1—0,6 светового года. Ни о каком столкновении солнц речи не идёт.

Тем не менее потенциальная угроза от этого сближения всё-таки есть. Гравитация звезды может нарушить находящийся на границе нашей системы Пояс Койпера. Планетоиды, астероиды и прочие небесные тела Пояса могут сойти с орбит и направиться куда угодно — в том числе к центру Солнечной системы и даже к Земле. Это вовсе не означает, что Армагеддон неминуем, — просто пролетающих через систему астероидов на какое-то время станет больше, а значит, и риск столкновения с ними увеличится.

Но не волнуйтесь, жители Земли! Как раз на днях Роскосмос объявил о создании программы по обнаружению и определению траектории опасных астероидов и комет, летящих к нашей планете. Звучит как совпадение, но кто знает!

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