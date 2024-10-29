В создании «Пингвина» помогали разработчики Gotham Knights

Художники по спецэффектам «Пингвина» в беседе с Variety рассказали
, что в создании сериала помогали разработчики игры Gotham Knights.
Сотрудничество VFX-студии Pixomondo с WB Games Montréal помогло сформировать дизайн некоторых районов разрушенного после затопления Готэма, который в итоге увидели зрители.
Gotham Knights создавалась на Unreal Engine, поэтому ассеты было достаточно легко использовать для шоу. В Pixomondo отметили, что это стало большим шагом между игровой индустрией и сферой визуальных эффектов.