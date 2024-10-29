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В создании «Пингвина» помогали разработчики Gotham Knights
Андрей Квасков
15 ноября 16:48
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Художники по спецэффектам «Пингвина» в беседе с Variety рассказали, что в создании сериала помогали разработчики игры Gotham Knights.

Сотрудничество VFX-студии Pixomondo с WB Games Montréal помогло сформировать дизайн некоторых районов разрушенного после затопления Готэма, который в итоге увидели зрители.

Gotham Knights создавалась на Unreal Engine, поэтому ассеты было достаточно легко использовать для шоу. В Pixomondo отметили, что это стало большим шагом между игровой индустрией и сферой визуальных эффектов.
Pixomondo
Это то, чего мы раньше не делали. Простой и очевидный пример того, как можно сократить расходы и время на создание уже существующих идей.
Последний эпизод «Пингвина» вышел 11 ноября. Хотя HBO пока не продлило сериал на второй сезон, Колин Фаррелл изъявил желание вернуться к роли Освальда Кобблпота.

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Андрей Квасков
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